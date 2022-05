“#unamicrobiografia”: Lorella Ronconi e Paola Salvestroni presentano il loro libro

“Mi capita di volare con le rondini ancora lontane, con le farfalle che dormono nei bozzoli, con Pippo che eternamente torna a spronarmi, a spingermi insistentemente con la testa. E nei miei voli da fata, nell’azzurro, tinteggio i tramonti, scambio i colori dei fiori, li mischio, confondo gli odori: ed ecco la menta che sa di rosmarino, la rosa di mughetto… Sperimento il prodigio dell’incantesimo e della creazione, torno bambina, divento energia, suono, divento il miracolo della poesia.”

Un’amica racconta un’amica. E lo fa in prima persona, come se narrasse la sua vita, tracciando i momenti salienti di un’esistenza difficile, ma vissuta con entusiasmo, all’insegna della bellezza e della poesia.

Mercoledì 25 maggio, Lorella Ronconi e Paola Salvestroni presenteranno “#unamicrobiografia. Lo sguardo di Paola con gli occhi di Lorella”, la loro prima fatica realizzata a quattro mani. La sala “Marraccini” della Banca Tema (in corso Carducci 14) ospiterà l’evento che inizierà alle 16 (posti limitati fino a 30 e obbligo di mascherina). A condurre l’incontro, al quale parteciperanno anche i noti musicisti Andrea Bonucci e Paolo Mari, sarà la professoressa Angela Cingottini, germanista, per anni docente all’Università per stranieri di Siena e collaboratrice stabile della video rivista “Tendenze italiane”.

L’amicizia ha dato vita ad un lavoro in cui le identità delle due autrici si fondono diventando un unico sguardo. Le brevi prose poetiche dell’una si alternano alle poesie e alle immagini fotografiche dell’altra, evocando all’unisono, in un costante riferimento ai fatti, emozioni e sentimenti, tragedia e rinascita di una persona che è riuscita a fare della debolezza una forza, della sua differenza un valore.