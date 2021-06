“Una Repubblica in Festa”: ecco il libro di Maria Brigida Langellotti e Vito Gadaleta

E’ stato pubblicato mercoledì 2 giugno “Una Repubblica in Festa (ai tempi del Covid)“, il libro scritto da Maria Brigida Langellotti, Tenente dell’Esercito italiano (Riserva selezionata) al Comando militare di Roma, lavora nell’Ufficio Comunicazione, sezione Pubblica informazione, ed in passato è stata giornalista della redazione di Grosseto de La Nazione, e da Vito Gadaleta, sottufficiale dell’Aeronautica in forza allo Stato Maggiore della Difesa. Si tratta di un progetto dello Stato Maggiore della Difesa.

La prefazione del libro è stata scritta dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

Il libro

​Sono passati oltre 70 anni dal referendum che in Italia ha segnato la fine della monarchia. Era il 2 giugno del 1946. Dall’anno successivo, in questa data, si celebra la Festa della Repubblica italiana. Il libro si propone di offrire uno spaccato dei momenti rappresentativi della tradizionale parata che si svolge a Roma il 2 giugno. Un volume fotografico che si anima attraverso le immagini e i racconti emozionati di coloro che hanno partecipato alla sfilata lungo via dei Fori Imperiali: militari, civili, forze di polizia, specialisti del soccorso, veterani, atleti, sindaci, associazioni combattentistiche e d’arma e il pubblico, cuore pulsante della festa di tutti gli italiani. Le testimonianze e il reportage fotografico, dal backstage delle prove diurne e quelle notturne, fino al giorno della Festa, ci fanno immergere in questo grande evento e ci fanno sentire insieme protagonisti.