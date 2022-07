“Una nuova stella nell’ hôtellerie”: studente maremmano vince borsa di studio

Ieri, martedì 5 luglio, nella cornice del The Caesar Hotels Capo D’Uomo a Talamone, si è svolta la cerimonia di consegna della prima borsa di studio “Una nuova stella nell’hôtellerie” Gitav, in collaborazione con l’Istituto alberghiero “Del Rosso – Da Verrazzano” di Orbetello, del valore di 1.000,00 euro.

Alberto Signori, della classe III Accoglienza Turistica, è il vincitore 2022, riconosciuto come più meritevole studente dell’anno scolastico appena concluso.

Avrà la possibilità di continuare la sua formazione specializzata in accoglienza, comunicazione e marketing con i corsi tenuti dai formatori di Hotel Performance.

Contenuti dei corsi:

l’ufficio prenotazioni. Come arriva una prenotazione, da dove arriva, come viene gestita. Differenza tra prenotazioni individuali e di gruppo;

il marketing al front office, tecniche di comunicazione e vendita;

il ricevimento, come si gestisce un cliente all’arrivo, alla partenza. Come si comunica e quali sono le procedure;

quali sono i reparti di una struttura ricettiva e come lavorano. L’housekeeping, la ristorazione e i servizi;

tecniche di Upselling e Crosselling;

i social media come strumento di vendita.

Una collaborazione, quella tra Gitav e l’Istituto enogastronomico “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” di Orbetello, che ha visto già molti diplomati lavorare nel Team dei Gitavillage e The Caesar Hotels: Maria Isutina, Chiara Moretti, Angelica Tonietti, Anna Nuzzolo, Daria Colle sono solo alcune delle eccellenze che la scuola ha formato e che fanno parte ormai del team, oltre a diversi allievi, da Monica Loffredo a Zoe Giusti, da Denisa Rusen a Vadim Nicolaev e Mariana Ribeiro, che hanno iniziato un percorso di stage con il gruppo Gitavillage.

Gitav conferma il suo impegno a supporto del territorio e delle persone nel rispetto di un’armonia tra azienda ed ambiente. “Siamo felici di dare il benvenuto ad Alberto, certi che anche lui saprà farsi valere come i suoi colleghi, che già negli anni passati sono entrati nella grande famiglia Gitav. I ragazzi hanno sempre dimostrato entusiasmo ed impegno tanto da meritarsi una presenza stabile in azienda: noi di Gitav crediamo e continuiamo a valorizzare le persone e il territorio che ci ospitano”, ha detto Gloria Francorsi, amministratore delegato del Consorzio Gitav.

“Formazione continua in un percorso di crescita…per trovarsi pronti dopo la maturità”, ha commentato Daniele Crisalli, insegnante e tutor scolastico dei Pcto -. Le esperienze di stage iniziano un percorso di formazione che non può limitarsi alle poche settimane previste dai Pcto, ma dovrebbe continuare, prolungando la formazione dello studente con contratti di formazione ad hoc proposti dalle aziende ospitanti, in modo tale da permettere all’allievo, al termine di un percorso triennale e dopo gli esami di maturità, di essere pronto per il mondo del lavoro. Bisogna partire proprio da qui. È solo così, infatti, che le aziende del nostro territorio potranno inserire nel proprio team nuove risorse e giovani formati e pronti ad affrontare con maggiore consapevolezza e autostima il loro percorso lavorativo”.

Alla cerimonia, ha partecipato anche l’assessore a commercio, turismo, cultura, sviluppo, biblioteca del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, che ha dichiarato: “I ragazzi che escono dall’Istituto alberghiero ‘Del Rosso – Da Verrazzano’ sono il futuro del nostro territorio e ringrazio Gitav per l’opportunità che offre loro“.

