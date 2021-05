Scompare storico membro di Cna Grosseto: il cordoglio dell’associazione

“Ieri mattina è venuto a mancare Piero Miserocchi, uno dei nostri associati storici, figlio di Andrea, tra i venti artigiani fondatori della nostra associazione, e padre di Francesca e Andrea“.

A dichiararlo sono Riccardo Breda e Anna Rita Bramerini, rispettivamente presidente e direttore di Cna Grosseto.

“Piero ha raccolto la tradizione di famiglia, diventando acconciatore e tramandando questa sua passione ai figli, che ancora oggi danno il loro prezioso contributo alle nostre attività – spiegano Breda e Bramerini –. Piero è sempre stato presente nelle battaglie portate avanti dall’associazione, ricoprendo per anni il ruolo di vice presidente dei parrucchieri durante la sua attività lavorativa e, una volta in pensione, è stato eletto presidente dei pensionati. Negli anni ha trasmesso la sua energia e il suo contributo a tanti colleghi artigiani. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo doloroso momento ed esprimiamo il nostro più sentito cordoglio“.