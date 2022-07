“Una gita a Grotte di Castro”: gli acquerelli di Van Pip in mostra all’ex Museo archeologico

“Una gita a Grotte di Castro”: è questo il titolo della mostra di acquerelli di Enrico Chichi, in arte Van Pip, in programma a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo.

La mostra, ad ingresso gratuito ed allestita nei caratteristici locali dell’ex Museo storico archeologico, gentilmente messi a disposizione dal Comune di Grotte di Castro, sarà aperta al pubblico dal 6 al 10 agosto, tutti i giorni, dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30.

L’inaugurazione è in programma il 6 agosto, alle 17.30.

Allo sguardo dei visitatori saranno offerti panorami e scorci caratteristici del paese.