“Una giornata all’insegna della solidarietà”: raccolta di beni da donare alle famiglie bisognose

Si è svolta nel pomeriggio di martedì 20 dicembre, nel pieno centro di Grosseto, l’iniziativa “Una giornata all’insegna della solidarietà“, promossa dal dipartimento regionale dipendenze e terzo settore di Fratelli d’Italia assieme Gioventù Nazionale Grosseto.

“Sono davvero soddisfatta di come è andata – commenta il consigliere comunale Simonetta Baccetti, che è anche responsabile del dipartimento regionale di Fratelli d’Italia – e per la risposta data dai tanti grossetani che si sono recati al nostro banchetto per donare alle famiglie bisognose generi di prima necessità quotidiana, come prodotti per l’igiene personale, saponi, pannolini per bambini e altro. Una vera e propria gara di solidarietà”.

“Anche noi giovani del partito – dichiara il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Lorenzo Lauretano – abbiamo fatto sentire la nostra presenza a questa simbolica, ma, allo stesso tempo, importante iniziativa, in special modo in un momento critico come questo dove la crisi economica si fa sentire a tutti i livelli”.

Tutto il materiale raccolto verrà in questi giorni consegnato alle associazioni sociali del territorio, che provvederanno alla successiva distribuzione alle famiglie bisognose. Erano presenti il consigliere comunale di Grosseto Paolo Serra e il consigliere comunale di Civitella Paganico Franco Rossi. Hanno collaborato all’iniziativa il dipartimento provinciale pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d’Italia, con la responsabile Maria Cristina Rampiconi, e Antonio Cava, del sindacato Ugl scuola Grosseto.

“La solidarietà parte anche dai piccoli gesti come questo e noi di Fratelli d’Italia non facciamo mancare il nostro contributo, convinti che ‘l’unione fa la forza’”, concludono Simonetta Baccetti e Lorenzo Lauretano.