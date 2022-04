“Una favola per la pediatria”: ecco la storia del camaleonte Aristide

“Una favola per la pediatria” è l’evento in programma sabato 9 aprile, alle 16, al museo di storia naturale della Maremma, in piazza della Palma a Grosseto.

Nell’occasione verrà presentato il libro “Aristide“, scritto da Luca Pratticò, una favola illustrata da Martina Goracci e messa in rima da Daniela Baldo.

Aristide è un piccolo camaleonte che si trasferisce con la famiglia nel bosco di millecolori. L’accoglienza verso i nuovi arrivati però, non è delle migliori, così Aristide chiede allo stregone del bosco di trasformarli in altri animali per essere accettato. Ben presto però, il piccolo camaleonte si accorge che l’amore dei suoi genitori e degli amici veri vale molto di più della discriminazione di alcuni.

L’evento è organizzato dalla libreria Quantobasta, mentre “Aristide” è edito dalla Gd edizioni. Luca Pratticò, l’autore del libro, è un medico del pronto soccorso del Misericordia di Grosseto, all’attivo ha già altre pubblicazioni. Il ricavato dell’evento sarà devoluto al reparto di pediatria dell’ospedale di Grosseto per sostenere i progetti del pronto soccorso pediatrico. Ai bambini presenti all’iniziativa verranno donati gadget con i personaggi della favola “Aristide”, disegnati da Martina Goracci e creati da Paolo Gemma.