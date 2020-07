“Un po’ di più”: spettacolo di teatro e danza a Monterotondo Marittimo

Martedì 28 luglio, alle 21.30, il Festival delle Colline geotermiche, organizzato da Officine Papage – Residenza artistica toscana, fa tappa a Monterotondo Marittimo.

Nel piazzale del suggestivo geomuseo delle Biancane Mubia, il duo Zoé Bernabéu e Lorenzo Covello presenterà lo spettacolo di teatro/danza “Un po’ di più”. Due personaggi si incontrano e iniziano un viaggio di reciproca scoperta, attraverso una quotidianità densa e straordinaria composta da corpi, gesti e parole: al centro c’è un tavolo in precario equilibrio, che diventa il terreno delle loro battaglie e della loro lotta contro la gravità.

Gli artisti Bernabeu e Covello sono alla ricerca di un linguaggio ibrido che possa aprire ad una piena contaminazione tra le discipline mettendo i loro mezzi di espressione individuali a disposizione di un proposito comune: la creazione di un altrove nel quale parola, danza, canto e gesto diano vita ad uno spazio di condivisione e scambio con lo spettatore. Entrambi credono nella possibilità di un teatro e di una danza contemporanei che dialoghino con un pubblico eterogeneo e non solo di settore.

Prenotazioni il giorno dello spettacolo (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00) chiamando o scrivendo un messaggio al numero 334.2698007 con, per ogni spettatore: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail in base alle normative vigenti. Acquisto anche on line su liveticket.it.

Si raccomanda di arrivare nel luogo dello spettacolo almeno 20 minuti prima dell’orario di inizio per agevolare lo svolgimento delle pratiche di controllo delle presenze.