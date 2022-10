“Un mare di opportunità”: cooking show, musica e birra sul lungomare

Un fine settimana con due manifestazioni dedicate al pesce e alla biodiversità dal titolo “Un mare di opportunità“, evento che si terrà all’interno di una location d’eccezione, quella di piazzale Maristella, sul lungomare di via Roma a Castiglione della Pescaia.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre si potrà assistere ai primi due dei cinque show coking, previsti entro la primavera del 2023, organizzati dal Comune costiero. Appuntamenti diventati sempre più spettacolari, complici le trasmissioni televisive dedicate alla cucina, dove gli chef si fanno intrattenitori e la curiosità di imparare tecniche nuove o ricette più creative portano sempre più persone a prendere parte a questi eventi.

«Giornate che il Comune organizza grazie a un progetto finanziato al 100% da un contributo pubblico – dichiara soddisfatto il sindaco Elena Nappi –, ottenuto attraverso la partecipazione a un bando relativo alla misura del Flag 5.68 “Costa degli Etruschi”, che ha fatto entrare nelle casse comunali 92mila euro da investire per la promozione dell’ittiturismo, ulteriori opportunità turistiche per il nostro paese dove sono presenti già molte eccellenze e questa nuova attività si va ad aggiungere ai vari pacchetti di vacanza da offrire ai turisti già dall’anno prossimo».

«Sabato e domenica – anticipa Nappi -, assieme ai responsabili di Maremma Experience, agli addetti ai lavori dell’accoglienza ed a quelli della pesca, continueremo nella nostra azione di portare avanti la valorizzare di stili di vita sani e lo faremo facendo conoscere il pescato locale che i due chef del posto, cucinandolo, esalteranno. Un’occasione imperdibile per imparare sia a fare sempre meglio le scelte di consumo consapevole in funzione della stagionalità, che a suggerire idee per cucinare e capire come è possibile mettere insieme una bella cena a base di pesce usando solo prodotti locali».

A questi due appuntamenti si affianca un evento giunto alla sua settima edizione, che torna in veste speciale, “On the beach, Birre d’aMare Beer & Music Fest“, che terrà compagnia per l’intera giornata di sabato e domenica dalle 12.00 alle 23.30, insieme ad intrattenimenti musicali.

I due show-cooking saranno presentati da Luca Managlia di “Mistergusto” e vedranno all’opera, sabato alle 16, Guglielmo Ciregia, e domenica alle 15.30 Andrea Sgro e Mike Gorlov.

«Castiglione della Pescaia – sostiene Nappi – sta potenziando le sue peculiarità grazie a un patrimonio di prim’ordine, dove, oltre al pesce, si può contare su prodotti agricoli, enogastronomici, folkloristici e culturali conosciuti sia in Italia che all’estero. Dobbiamo tutti assieme, con l’aiuto delle migliori risorse che la nostra collettività offre, progettare e organizzare eventi che portino a rendere sempre più ricca e attraente la nostra offerta di manifestazioni culturali, folkloristiche e di promozione territoriale. Il cibo ed i prodotti locali diventano un mezzo importante per parlare della storia, della cultura e delle tradizioni di questo luogo. L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia vuole a metà mese di ottobre continuare a far riempire le strade e le piazze del paese, andando a intercettare nuovi flussi turistici che avranno l’occasione di conoscere la nostra realtà in un periodo dell’anno non di sold out e che si troveranno immersi piacevolmente in una località vivibile nell’arco di tutto l’anno».