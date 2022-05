In piazza Sivieri arriva “Un libro al mese”: quattro incontri tutti al femminile per parlare di cultura

Chiara Moscardelli, Valentina Santini, Marilù Olivia e Veronica Galletta sono le protagoniste della serie di eventi organizzati dalla biblioteca della Ghisa di Follonica, in collaborazione con la libreria Altri Mondi e la libreria Chiti. Il progetto, dal titolo “Un libro al mese“, prevede la presentazione dei libri delle quattro autrici tra i mesi di maggio, giungo, luglio e a agosto. Gli incontri con le scrittrici si terranno in piazza Sivieri e, in caso di maltempo, gli eventi saranno spostati all’interno dell’ex Casello idraulico di via Roma.

Il primo appuntamento, fissato per il 13 maggio, alle 18, è con la scrittrice romana Chiara Moscardelli e il suo “La ragazza che cancellava i ricordi” (Einaudi, 2022). L’incontro sarà coordinato da William Capra.

Il secondo appuntamento, venerdì 17 giugno, alle 21, sarà invece con Valentina Santini e il suo ultimo libro: “L’osso del cuore” (Edizioni e/o, 2022). Il mediatore dell’incontro sarà lo scrittore Sasha Naspini.

Marilù Olivia sarà la protagonista di sabato 2 luglio, alle 21 con il suo libro “L’Eneide di Didone” (Solferino, 2022), che sarà presentato insieme a William Capra.

Infine, il 26 agosto, alle 21, la rassegna si concluderà con la scrittrice Veronica Galletta che, insieme a Beatrice Galluzzi, presenterà il suo libro “Nina sull’argine” (Minimum Fax, 2021).

«Questo progetto della Biblioteca della Ghisa – spiega l’assessore alle politiche culturali Barbara Catalani – coinvolge anche attività importanti del nostro territorio, come le librerie Chiti e Altri Mondi. Da loro nasce la proposta di “Un libro al mese”, che vuole essere un incentivo alla lettura. L’idea è quella di andare nella piazza cittadina, organizzando incontri all’aperto, ridando vita all’idea del caffè letterario. In questo modo non vogliamo disturbare la vita di via Roma, ma ritagliarci un’oasi nella piazza».

Nella foto: Giulia Norcini, titolare della libreria Altri Mondi, Ilaria Chiti, titolare della libreria Chiti, Barbara Catalani, assessore alle politiche culturali, e Claudia Mori, direttrice della biblioteca.