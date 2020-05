Un esemplare di ibis eremita è atterrato nelle prime ore di questo pomeriggio sulla spiaggia del Parco della Maremma, ad Alberese, tra l’incredulità dei bagnanti e dei visitatori del parco che si sono avvicinati più volte per riprenderlo e fotografarlo.

L’ibis eremita che, ricordiamo, è una specie in via di estinzione, è rimasto per un po’ sulla spiaggia a farsi immortalare, noncurante, dai presenti.