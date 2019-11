“Un disco per l’estate”: il libro sulla trasmissione tv presentato al Villino Panichi

Si parla di cult televisivi nel nuovo appuntamento “tascabile” negli splendidi locali del Villino Panichi, che affaccia in piazza fratelli Rosselli, a Grosseto, per pochissimi, fortunati spettatori: un regalo che l’agenzia A&G Real Estate fa ai propri clienti.

Torna, così, la mini rassegna che anima le serate in uno degli edifici Liberty più preziosi di Grosseto, realizzato dall’architetto Lorenzo Porciatti nel 1900.

Domenica 10 novembre, alle 18, gli autori Federico Pieri e Daniele Sgherri racconteranno la storia della trasmissione televisiva “Un disco per l’estate” nel loro omonimo libro che ripercorre la storia della famosa manifestazione canora estiva raccontata attraverso le copertine di tutti i 45 giri delle canzoni partecipanti dal 1964 al 1975.

Modererà l’incontro, alla presenza degli autori, Paolo Tenerini. Roberta Saccani, titolare dell’agenzia A&G Real Estate, la cui sede è proprio all’interno del Villino Panichi, offrirà ai presenti, l’evento e al termine un aperitivo.

L’ingresso è libero.

Gli autori

Federico Pieri, grossetano di nascita e aquilano d’adozione, insegnante alla scuola primaria, è da anni un importante ricercatore e collezionista di dischi in vinile, specializzato in particolar modo sulla musica italiana e sulle manifestazioni canore del nostro Paese. Collabora dal 1998 con Musica in Mostra, per la quale ha curato la mostra itinerante sul Festival di Sanremo e l’intero archivio digitale ad essa legato. Consulente esperto e punto di riferimento per tutti gli amanti e collezionisti di musica italiana, ha collaborato alla realizzazione di numerose discografie sui principali artisti della nostra musica leggera.

Daniele Sgherri, conosciuto e apprezzato come collezionista di Lucio Battisti già dal 1998, si occupa di ricerca discografica e collezionismo musicale legato alla storia della musica leggera italiana. E’ il fondatore di Musica in Mostra, la più importante rassegna di mostre discografiche itineranti, in collaborazione con collezionisti e appassionati del disco in vinile e di importanti artisti del nostro panorama musicale. Collabora con riviste specializzate in collezionismo e ricerca discografica ed è stato consulente musicale in numerosi speciali televisivi Sky, Rai e Mediaset.