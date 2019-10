“Un cuore per Massa”: al via la mostra alla galleria Spaziografico

Sabato 12 ottobre, alle 18, alla galleria Spaziografico, in via Goldoni 18, a Massa Marittima, sarà inaugurata la mostra “Un cuore per Massa“.

“‘Un Cuore per Massa’ ha per la galleria Spaziografico un grande significato: riunisce in un unico evento una mostra, un premio, un percorso, così da rappresentare simbolicamente il legame affettivo che la lega alla città di Massa Marittima, dove è nata per passione e per esprimere l’amore per l’arte nelle sue molteplici forme – dichiara Gian Paolo Bonesini, curatore della mostra -. La mostra è composta di opere di piccolo e unico formato, con la richiesta agli artisti di rispettarlo secondo la propria sensibilità creativa e di esprimere quello che il ‘cuore’ suggerisce loro. Delle opere colpisce soprattutto la varietà dei linguaggi: sono fotografie, pitture, bassorilievi, sculture, opere multimateriche e grafiche… un insieme così interessante e di alto livello compositivo da catturare immediatamente l’attenzione e l’immaginazione, facendoci emozionare. Ciascuno può ‘scegliere’ quella o quelle che meglio lo rappresenta, in un allestimento minimalista pensato per dare giusta inquadratura e rilievo al piccolo formato“.

“Un premio sarà assegnato il giorno dell’inaugurazione della mostra a un gruppo o ad un’associazione che si è particolarmente messo in luce per la sua attività, mirata a creare bellezza e cultura nella città. Esso rappresenta il significato etico della mostra stessa, il suo ‘cuore’ appunto. E’ pensato come riconoscimento per l’azione svolta dal Gruppo Brutte Persone, che si è distinto nel realizzare con cura e creatività eventi originali e di grande richiamo per il pubblico – continua Bonesini -. Due attestati di merito sono inoltre assegnati alle associazioni Liber Pater e Pro Loco Massa Marittima, entrambe impegnate per lo sviluppo dell’arte e della cultura nella comunità. Infine, questa collettiva rappresenta il punto di arrivo di un percorso compiuto dalla galleria in quasi tre anni di attività“.

“Dopo aver realizzato quarantanove mostre, soprattutto personali, che hanno interpretato i principali linguaggi dell’arte visiva, la galleria cambia sede e sceglie un nuovo approccio, orientandosi verso modalità espositive più vicine all’atelier e pensando ad interazioni dirette con artisti e pubblico – termina Bonesini -. Un grazie di cuore a quanti ci hanno seguito e sostenuto lungo questo appassionante percorso“.

La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni, dalle 16 alle 19, fino al 27 ottobre.