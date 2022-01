“Alla luce del Bellini”: evento speciale per il finissage della mostra

Il Polo culturale Le Clarisse saluta con un evento speciale la “Madonna con bambino” di Giovanni Bellini, opera che resterà esposta fino a domenica 9 gennaio nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura prima di tornare a Firenze nella collezione privata di Gianfranco Luzzetti, con un evento speciale.

L’appuntamento è per venerdì 7 gennaio, alle 18, con “Un Bellini con Bellini”: il direttore del museo, Mauro Papa, offrirà a tutti i partecipanti il celebre cocktail inventato nel 1948 da Giuseppe Cipriani, capo-barista dell’Harry’s Bar di Venezia, che lo chiamò così in omaggio al colore rosato tipico delle opere del pittore. Nell’occasione saranno proiettate le immagini di tutti i capolavori del maestro veneziano e Papa spiegherà perché hanno rivoluzionato la storia dell’arte. Ma non solo: al Polo culturale Le Clarisse verrà presentata anche l’installazione “MMX” di Giuseppe Zanoni, dedicata a Caravaggio e allestita in via permanente nei locali delle Clarisse. Sarà presente l’autore. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura); i posti sono limitati, è consigliata la prenotazione scrivendo una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

La mostra “Alla luce del Bellini” resterà aperta al pubblico fino a domenica 9 gennaio con orario dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (ingresso 3 euro, ridotto 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura; ingresso alla mostra “Alla luce del Bellini” e al Museo Luzzetti 5 euro).

Nella foto: la “Madonna con bambino” di Bellini