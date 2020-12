“Un anno di parole”: ecco il calendario dell’associazione “Letteratura e dintorni”

Con “Un anno di parole” l’associazione culturale “Letteratura e dintorni“, presieduta da Dianora Tinti, presenta il suo primo progetto editoriale.

Al termine di un anno andato oltre le più rosee aspettative in termini di partecipazioni e consensi da tutta Italia, con più di 750 iscrizioni alla seconda edizione del “Premio Città di Grosseto – Amori sui generis“, culminato in una cerimonia online lo scorso ottobre, arriva il calendario 2021. Un modo per cominciare in bellezza il nuovo anno e lasciarsi alle porte un pesante 2020.

«Dal primo gennaio sulla pagina Facebook del premio e sul profilo Instagram – spiega la presidente Dianora Tinti – ogni giorno ci sarà una frase di autori, più o meno noti, con il tema dell’amore nella sua accezione più ampia».

Un calendario che nasce dalla volontà di far conoscere i dintorni dell’associazione culturale a un pubblico più vasto, ma anche di divulgare cultura con citazioni di autori famosi, oltre che di alcuni dei soci e di molti premiati e menzionati del concorso. Nato da un’idea di Fulvia Perillo, immediatamente accolta dalla presidente Dianora Tinti e dal consiglio direttivo, il calendario 2021 è stato realizzato graficamente da Emily Hunter (nome de plume di Milena Cazzola), consigliera e autrice, che ha unito ai testi suggestive fotografie, anch’esse originali ed inedite. Le parole chiave di questa iniziativa, dunque, sono: cultura, creatività, originalità. Concetti che, in questo caso, vogliono essere anche un auspicio ed un augurio che renda speciale ogni giorno del 2021. Inoltre a breve uscirà anche il bando di concorso della terza edizione del premio con qualche novità per quanto riguarda alcune sezioni che saranno presentate nei prossimi giorni.

«Un anno che, nonostante l’imprevista pandemia – conclude Dianora Tinti –, è stato comunque ricco di soddisfazioni e ci ha permesso di crescere in un momento difficile in cui abbiamo dimostrato davvero di essere una delle realtà più importanti sotto il profilo culturale anche a livello nazionale».