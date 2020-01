“SeminiAmo la legalità”: gli studenti piantano un ulivo in memoria di Paolo Borsellino

Gli alunni dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” della città di Follonica sono impegnati per il secondo anno consecutivo nel progetto “SeminiAmo la legalità“, che vede coinvolti centinaia di bambini e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

In particolare, gli alunni che questo anno frequentano le classi quarte e quinte della scuola primaria “Don Milani” sono stati impegnati nell’anno scolastico 2018/ 2019 nella realizzazione di un cortometraggio dal titolo “I paladini della giustizia “, ispirato e dedicato ai preziosi insegnamenti dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

I genitori degli alunni, per dimostrare la loro vicinanza e il loro apprezzamento per il lavoro svolto da ragazzi e insegnanti, hanno deciso di donare alla scuola un ulivo, idealmente “gemellato” con quello che si trova in via D’Amelio, luogo della strage, che è stato piantumato nei giorni scorsi nel giardino della scuola.

Per ricordare con gioia e affetto il giudice Borsellino, in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua nascita, i bambini delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria “Don Milani”, riuniti insieme alle loro insegnanti intorno all’ulivo, hanno cantato una canzone in suo onore, che un passo dopo l’altro arriverà in cielo lassù, fino a Paolo…