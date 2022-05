Sanità, la Uil: “Personale spremuto, servono nuove assunzioni in vista dell’estate”

“Alla vigilia della stagione estiva, che auspichiamo richiamare sui nostri territori maremmani (costieri e non) decine di migliaia di turisti, intende rappresentare alla direzione dell’Azienda Usl sanitaria Sud Est la necessità della concretizzazione degli impegni a suo tempo presi relativamente all’assunzione di personale sanitario, in particolare (diciamo noi) di infermieri e Oss, che appare indispensabile per erogare servizi e prestazioni essenziali ai cittadini residenti ed agli ospiti, nonchè per consentire al personale sanitario il legittimo ed irrinunciabile godimento delle ferie estive”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria della UilFpl dell’Area vasta Toscana Sud Est Siena–Arezzo–Grosseto.

“Detto personale, vale la pena di ricordarlo, dopo più di due anni passati ‘over the top’, è al limite (in tanti casi ‘oltre’…) del livello di guardia del ‘burn out’, con gravi rischi del verificarsi di episodi riconducibili al ‘rischio clinico’ – continua la nota -. Vengano fatte pure fatte riorganizzazioni o razionalizzazioni ospedaliere nella Azienda sanitaria Toscana Sud Est, ma si tenga conto della peculiare vocazione turistica del territorio maremmano, che vede esponenzializzare, nel periodo estivo, le presenze dei residenti/turisti, il che comporta la conseguente necessità di potenziare l’ospedale ‘centrale’, ma anche l’intera rete nosocomiale territoriale maremmana. Non siamo favorevoli (anzi, decisamente contrari), a soluzioni di accorpamento e riduzione dei servizi, già ridotti ormai ai minimi termini, delle quali, talvolta si sente vociferare. Confermiamo la nostra puntuale azione sindacale propositiva, ma anche senza sconti, nel chiedere alla direzione aziendale il mantenimento degli impegni in tema di assunzioni di personale sanitario (servono gli infermieri e gli Oss), che come detto, appare (anzi, secondo noi è) indispensabile per erogare servizi e prestazioni essenziali ai cittadini residenti ed agli ‘ospiti’ (turisti) nel periodo estivo, nonché per consentire al personale sanitario la legittima ed irrinunciabile fruizione delle ferie estive in maniera pregnante, non deflazionata, ridotta o ‘accorpata’“.

“Comprendiamo le esigenze di bilancio, soprattutto in merito ai ‘diktat’ ricevuti probabilmente da enti sovraordinati, ma non condividiamo che la sanità maremmana, rappresenti un elemento della quale non si tenga conto della ‘intrinseca’ natura vocazionale estiva, ovviamente in tema di servizi e posti letto. Visto che la cultura della scrivente organizzazione sindacale è quella della (propositiva) responsabilità, anziché quella della ‘colpa’, si invitano i soggetti preposti a riflettere su eventuali ‘sbilanciamenti’ della distribuzione delle risorse professionali sanitarie tra il ‘territorio’ e la ‘rete’ nosocomiale – termina il sindacato -. In ogni caso, la UilFpl Toscana Sud Est non può essere indifferente nel dare voce alle istanze del personale sanitario (infermieri, Oss, tecnici, ecc), per cui è, e sarà sempre una sorta di ‘ad vocatus’ (colui che sta accanto), nel rappresentare esigenze, segnalazioni, aspettative, bisogni e disagi di iscritti, iscritte, lavoratrici e lavoratori”.