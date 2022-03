Il Comune attiva la bacheca sindacale: il plauso della Uil

“Stamattina, alla nostra organizzazione sindacale, è pervenuta, dall’ufficio addetto, su disposizione del segretario comunale, la comunicazione relativa all’attivazione della bacheca sindacale nel Comune di Grosseto“.

A dichiararlo è Sergio Sacchetti, segretario generale della Uil Federazione Poteri Locali.

“La bacheca sindacale è un moderno ed evoluto strumento di veicolazione delle notizie sindacali e di interesse legislativo per tutti i dipendenti, senza disparità di trattamento tra gli stessi, che permette loro di arricchirsi sui contenuti riguardanti la normativa, i diritti, ma anche o doveri del dipendente pubblico, il che va a tutto vantaggio del servizio alla collettività – continua Sacchetti –. La UilFpl Toscana Sud Est esprime tutta la sua soddisfazione per il coronamento di un’azione sindacale iniziata nel 2010, in merito all’istituzione della bacheca nel Comune di Grosseto, sul modello della Provincia di Grosseto (istituita in precedenza), che è stato il primo ente, nel territorio provinciale, ad utilizzare un simile strumento di veicolazione delle notizie tra il personale“.

“La nostra, negli anni, è stata una azione forte, continua e costante, sia a livello di organizzazione sindacale che a livello di Rsu, senza nessun cedimento, neppure quando, in tempi relativamente recenti, l’attivazione dell’istituto, che sembrava finalmente concretizzata, si è di nuovo arenata – sottolinea Sacchetti -. Questo strumento consolida il ruolo del Comune di Grosseto nel rango in cui deve essere collocato, ossia ente ‘guida’ per le proprie competenze territoriali, assieme alla Provincia di Grosseto ed alla Regione Toscana, che utilizzano da tempo queste forme telematiche di trasmissione delle notizie al personale, le quali permettono una maggiore conoscenza dello stesso sui propri diritti, sulla normativa, nonché consapevolezza del proprio ruolo di dipendente pubblico al servizio dei cittadini“.