Riapre l’ufficio turistico del Comune: ecco gli orari

“È con immenso piacere che, come consigliere con delega al turismo per l’amministrazione comunale di Castel del Piano, informo la cittadinanza della riapertura dell’ufficio turistico nel nostro paese, con sede in Via Marconi. L’orario di apertura è dalle 9 alle 13, dal martedì al sabato, e nel mese di agosto anche la domenica”.

A dichiararlo è Renzo Nannetti.

“Nel momento della ripartenza, dopo il lungo periodo di chiusura per il Covid 19, mi sembra determinante che l’ufficio riapra, per offrire agli abitanti ed al turista informazioni, comunicazione, contatti, materiale per conoscere, apprezzare e sapersi orientare in un ambiente montano, che offre il meglio dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, storico, culturale e gastronomico. Un ambiente da vivere all’aria aperta, dove è più facile convivere oggi, rispettando il distanziamento sociale”, continua il consigliere.

“Anche a livello amministrativo l’apertura è importante, per condividere e fare rete con gli altri uffici turistici dell’ambito territoriale e poter mirare allo sviluppo turistico omogeneo del nostro territorio. Non mancheranno comunque idee proprie ed originali secondo un programma dettagliato e consentito, che sarà stilato e comunicato a breve, volta per volta, in ufficio ed on line, tramite opportuni canali di informazione. Iniziative per promuovere i prodotti locali e tutte le nostre eccellenze non mancheranno, così come eventi e spettacoli musicali consentiti, secondo i decreti ministeriali, da svolgere per contingentamento in piazza Donatori di sangue. Ma non finisce qui – puntualizza Nannetti -. Saranno contattate guide ambientali per programmare visite di carattere naturalistico e storico culturale, per vivere il nostro ambiente a pieno, conoscerlo, per amarlo e rispettarlo, anche con percorsi di trekking ed e-bike per i sentieri della nostra montagna. La Nuova Pro Loco Castel del Piano stessa ha già programmato numerosi eventi, tra i quali Castel del Piano in fiore, il cineforum al parco del tennis ed altre numerose, interessanti iniziative. Il centro commerciale naturale ha iniziato il suo prezioso lavoro colorando il paese con le pregevoli opere d’arte di artisti locali, esposte nelle vetrine dei negozi”.

“Mi auguro vivamente che i nostri sforzi congiunti facciano vivere questo periodo estivo in maniera positiva a tutti noi ed a coloro che vorranno trascorrere giornate di vacanza spensierate a Castel del Piano“, conclude il consigliere al turismo Renzo Nannetti.