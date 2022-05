Inaugurato l’ufficio informazioni ed accoglienza turistica: è all’interno del teatro comunale

Sarà ancora il Comitato Festeggiamenti Pro Loco Roccastrada a gestire, per conto del Comune di Roccastrada, l’ufficio informazioni ed accoglienza turistica per gli anni 2022 e 2023. E’ stata siglata infatti la convenzione che regola i rapporti tra l’Ente e la Pro Loco roccastradina per la gestione dell’accoglienza turistica nei locali del teatro comunale dei Concordi in corso Roma.

Alla presenza del sindaco e del responsabile della Pro Loco, le operatrici della locale associazione hanno formalmente inaugurato l’ufficio che resterà aperto dal primo giugno, con soluzione di continuità fino a tutto il prossimo mese di settembre. L’ufficio resterà comunque a disposizione anche nei restanti periodi dell’anno per l’organizzazione o la gestione di specifici eventi in materia di promozione turistica e culturale.

Orari di apertura

L’info point che aprirà il primo giugno effettuerà il seguente orario di apertura: nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 10.00 alle 12.30, il venerdì dalle 16.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00; gli orari potranno subire variazioni in relazione all’andamento della stagione turistica.

“L’ufficio informazioni ed accoglienza turistica, che è anche Porta del Parco nazionale delle Colline Metallifere, garantirà un presidio sul territorio – dichiara l’assessore al turismo Emiliano Rabazzi – con personale specificatamente formato ed in costante collegamento con gli uffici Iat dell’ambito turistico Maremma Toscana Area Nord, del quale fa parte il Comune di Roccastrada, insieme ai Comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino. L’obiettivo è fare rete con gli uffici degli altri Comuni per la condivisione della comunicazione, degli eventi e dell’ospitalità, con lo scopo di ottimizzare e migliorare i flussi turistici che ci auspichiamo che in questa estate alle porte, tornino ad essere sostanziosi come prima della pandemia”.

Gli operatori che lavorano nell’ambito del turismo (strutture ricettive, agriturismi, aziende, ristoranti, ecc.) sono invitati a contattare l’ufficio informazioni turistiche per lasciare i loro contatti ed a prendere il materiale promozionale a disposizione.

I contatti dell’ufficio informazioni ed accoglienza turistica sono: tel. 0564.563376, e-mail iat@comune.roccastrada.gr.it.