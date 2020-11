Guardia medica, l’Udc: “Sbagliato ridurre il servizio, giusta la protesta dei sindaci”

“L’emergenza Covid non giustifica la riduzione di un servizio di grande importanza quale è la guardia medica, nè sembra opportuno caricare di ulteriori responsabilità il 118“.

A dichiararlo è Gianluigi Ferrara, vice coordinatore provinciale vicario dell’Udc.

“Per questo chiediamo al presidente della Regione di rivedere quella parte della sua ordinanza che lascia senza guardia medica, in particolare, quelle aree interne che hanno già una limitata copertura di servizi sanitari – spiega Ferrara -. L’Udc condivide la protesta di sindaci e assessori comunali della provincia di Grosseto e chiede alle forze politiche presenti in consiglio regionale, in particolare a Forza Italia, con la quale ha condiviso programmi e candidati della recente campagna elettorale, di prendere una adeguata iniziativa”.