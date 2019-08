Emergenza infermieri, l’Udc: “La Asl dia una risposta alle preoccupazioni dei sindacati”

“Le ripetute segnalazioni di alcune sigle sindacali circa ventilati ridimensionamenti negli organici del personale infermieristico e Oss nell’area grossetana per il mancato rinnovo degli ‘interinali’ devono trovare urgenti e concrete risposte da parte dell’Asl Toscana Sud Est“.

A dichiararlo è Gianluigi Ferrara, vice coordinatore vicario dell’Udc della provincia di Grosseto.

“Queste segnalazioni, che riguardano in particolare l’ospedale della Misericordia di Grosseto, ma anche, a quanto sembra, il delicato e importante servizio del 118, creano inevitabili preoccupazioni – spiega Ferrara -. Anche perchè, sempre per quanto riguarda il Misericordia, si assommano a organici medici non sempre adeguati. Servono dunque risposte chiare e una capacità di programmazione e gestione del personale da parte della direzione dell’Asl, a tutti livelli di responsabilità, davvero all’altezza del ruolo e dei compiti del Misericordia e delle sue molteplici attività di cura, così come di tutti gli ospedali della provincia“.

“Ma serve anche una riflessione seria, in vista delle elezioni regionali del prossimo anno, sui risultati dell’accorpamento delle Asl e quindi della creazione della Asl Toscana sud est in funzione dell’intero sistema ospedaliero della provincia di Grosseto, dei servizi sul territorio, ecc. – termina Ferrara -. Le esperienze di questi anni non sono state per l’Udc affatto incoraggianti e soprattutto non hanno certo prodotto migloramenti nel sistema ospedaliero“.