Ospedale Orbetello, l’Udc: “Servono scelte urgenti per chirurgia e ortopedia”

Il coordinamento provinciale dell’Udc di Grosseto e il nucleo di Orbetello ritengono che “per la chirurgia ospedaliera orbetellana, rimasta priva di due chirurghi che hanno scelto il privato, l’ipotesi di un operatore sanitario che dovrebbe operare anche a Grosseto e a Massa Marittima rappresenterebbe solo una ‘toppa’ molto esiziale“.

“E attendere il concorso pubblico significa, considerati i precedenti, attendere almeno sei mesi – continua la nota dell’Udc -. Da qui la richiesta alla direzone dell’Usl sud est di non lasciare sguarnito un settore così importante per la sanità pubblica almeno della zona sud e di fare quindi tutto il possibile per assicurare a Orbetello i due chirurghi che mancano il prima possibile“.

“In questo contesto andrebbero risolti anche i nodi che ad oggi impediscono il pieno decollo dell’ortopedia (manca ancora un medico) e la sua qualificazione nella provincia di Grosseto – termina l’Udc –, per la quale esistono le potenzialità, ma manca una chiara strategia”.