Emergenza Coronavirus, l’appello dell’Udc: “Riaprire le chiese al culto”

L’Udc della provincia di Grosseto condivide e sostiene lì’appello rivolto al Governo da 23 parlamentari, prima firmataria la senatrice Paola Binetti (Udc) perchè, con la fase 2, siano riaperte le chiese al culto.

“L’adozione di misure atte a disciplinare, e se necessario, a limitare gli ingressi, che si unirebbero alle decisioni precauzionali già adottate dalla Cei, rendono assolutamente possibile il diritto dei cristiani ad essere partecipi e protagonisti delle messe, ma anche di tutti gli altri riti che si celebrano nelle chiese, compresi quindi i funerali. Un diritto che vale per tutte le religioni – si legge in un comunicato dell’Udc di Grosseto –. L’Udc di Grosseto ritiene non più ammissibili episodi, anche se limitati, che hanno visto tentativi di interrompere le Messe perchè si sarebbero svolte in contrasto con le disposizioni del Dpcm del 4 marzo. Come non è ammissibile, pur in una situazione di emergenza, non celebrare con le necessarie limitazioni anche i funerali. Il passaggio alla Fase 2, complesso, difficile e anche con alcuni rischi, non può non tenere conto del diritto di tanti cittadini di manifestare idee, valori e convinzioni in campo religioso anche attraverso il culto praticato nelle chiese“.