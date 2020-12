Udc: “Bene decisione dei senatori di non votare mozione centrodestra contro riforma del Mes”

L’Udc della provincia di Grosseto ha espresso ai senatori Paola Binetti, Antonio De Poli e Antonio Saccone apprezzamento per la loro decisione di non votare la mozione del centrodestra contraria alla riforma del Mes.

“Una decisione – sottolineano Pierandrea Vanni e Gianluigi Ferrara in un messaggio ai tre parlamentari che fanno parte del gruppo di Forza Italia in rappresentanza dell’Udc – coerente con la collocazione europeista e saldamente legata al Ppe che caratterizza da sempre il partito dello scudocrociato“.

“Adesso – prosegue il messaggio – va fatto ogni sforzo e sostenuta ogni iniziativa per ottenere il ricorso al Mes sanità. A maggior ragione perchè, a fronte della possibilità di ottenere 37 miliardi di euro a condizioni assolutamente sostenibili, non è accettabile che il Governo preveda 9 miliardi per la sanità nell’ambito del Recovery Found, una cifra assolutamente inadeguata per le crescenti, documentate e urgenti necessità della sanità pubblica italiana“.