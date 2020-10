Emergenza Coronavirus, l’Udc: “Mes necessario per sostenere la sanità”

“Riparte la campagna dell’Udc della provincia di Grosseto per sensibilizzare sulla necessità di ricorrere al Mes, necessità resa più acuta dalla nuova emergenza sanitaria e dalle difficoltà nelle quali si trova il servizio sanitario regionale e nazionale, soprattutto per le carenze di personale e di posti letto“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Gianluigi Ferrara, vicecommissario vicario dell’Udc della provincia di Grosseto.

“Anche la sanità pubblica della provincia di Grosseto ha bisogno di risorse straordinarie e ben utilizzate, così come servono urgentemente ben maggiori risorse per riformare e ampliare le scuole di specializzazione e per sostenere la ricerca e la formazione medica in tutte le sue fasi – continua la nota -. La campagna ha ricevuto la condivisione e il sostegno da parte della senatrice Paola Binetti, del gruppo Forza Italia-Udc a Palazzo Madama“.