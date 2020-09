Regionali, l’Udc: “Necessaria un’ampia area moderata nel centrodestra”

L’Udc della provincia di Grosseto, nel ringraziare quanti hanno votato la lista Forza Italia-Udc, sottolinea “come i risultati delle elezioni regionali, in Toscana e nelle altre regioni interessate, ripropongano la necessità di un’ampia e incisiva area centrale moderata, popolare ed europeista nell’ambito della coalizione di centrodestra“.

“Nel rilevare che la percentuale raggiunta in provincia di Grosseto dalla lista Forza Italia-Udc è superiore alla media regionale della stessa lista, preme ricordare che a Orbetello ha raggiunto livelli ben più alti della media provinciale, cioè proprio dove si è determinato a poche settimana dal voto l’uscita di una esponente dell’Udc che, non avendo trovato posto in lista, è passata dall’oggi al domani nella lista di un partito di centrosinistra che fa parte del Governo nazionale assieme a Pd, Leu e Movimento 5 Stelle – continua la nota –. L’Udc, che nelle regioni dove si è presentato con il proprio simbolo ha visto eleggere due consiglieri regionali, rispettivamente nelle Marche e in Campania, oltre a numerosi consiglieri comunali, continuerà, anche in vista della amministrative del prossimo anno a Grosseto, Orbetello e Castiglione della Pescaia, il proprio impegno per l’aggregazione e il rilancio dell’area centrale“.