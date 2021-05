Verso le amministrative, l’Udc: “Appoggeremo Vivarelli Colonna”

Il coordinamento provinciale dell’Udc di Grosseto ha esaminato le prospettive del turno elettorale amministrativo di autunno.

“Il coordinamento ha espresso sostegno alla candidatura a sindaco di Grosseto dell’uscente Antonfrancesco Vivarelli Colonnam, anche sulla base di alcuni incontri che hanno consentito significativi approfondimenti con lui su temi politici e amministrativi che stanno particolarmente a cuore all’Udc, e in particolare – si legge in una nota del coordinamento provinciale dell’Udc e del vicecommissario provinciale dell’Udc, Gianluigi Ferrara -:

il progressivo superamento dell’attuale Asl Sud Est e comunque il ritorno a Grosseto di un centro decisionale e operativo;

la riqualificazione delle Rsa pubbliche e private anche attraverso una maggiore formazione del personale, maggiori controlli, il potenziamento delle attività sanitarie, un più forte collegamento con la medicina territoriale ed ospedaliera;

la creazione di momenti di aggregazione e di crescita culturale e sociale nei quali i giovani siano protagonisti;

il potenziamento dell’assistenza domiciliare agli anziani aumentando il personale impiegato;

la creazione di una rete di riferimento e di sostegno h24 per i familiari di persone che hanno forme di disabilità, in particolari psichiche”.

“Il coordinamento ha riconosciuto il buon lavoro condotto in questi cinque anni dal sindaco Vivarelli Colonna, la sua capacità operativa e il suo rapportarsi costante con i cittadini. Il coordinamento ha poi esaminato la situazione dei Comuni di Orbetello (dove è stata data la disponibilità ad una candidatura dell’Uc alla maggioranza uscente), di Capalbio e di Scansano, Per quanto riguarda Castiglione della Pescaia si è ritenuto utile, per un approfondimento, un incontro con Forza Italia – termina la nota -. Infine, l’Udc, nel ribadire la sua collocazione nel centrodestra, sottolinea come anche nella prossima tornata elettorale porterà in autonomia il suo contributo come forza moderata di centro, con una chiara identità e altrettanto chiari valori”.