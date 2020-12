Verso le amministrative, l’Udc: “Sosteniamo Casamenti”

“L’Udc esprime un giudizio positivo sull’operato della giunta del Comune di Orbetello e apprezza la ricandidatura del sindaco Andrea Casamenti“.

A dichiararlo è Gian Luigi Ferrara, vice commissario provinciale vicario del partito.

“Il coordinamento della Costa d’ Argento, in via di ricostituzione e che a breve riprenderà l’attività, deciderà d’intesa con gli organismi provinciali come l’Udc parteciperà alle elezioni amministrative di Orbetello – spiega Ferrara -, puntando da un lato su programma concreto e realistico e dall’altro sul rafforzamento dell’area centrale e moderata della coalizione di centrodestra.