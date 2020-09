Verso le Regionali, l’Udc: “Accordo con Forza Italia rafforza il centrodestra”

“L’accordo fra Forza Italia e Udc per le elezioni regionali in Toscana vuole rafforzare nel centrodestra l’area moderata di ispirazione cattolica e liberale che si richiama al Partito popolare europeo“.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’Udc della provincia di Grosseto.

“Pur non avendo propri candidati nella lista per la provincia di Grosseto, l’Udc è impegnata a sostegno dell’accordo e ne riconosce il valore anche in prospettiva delle amministrative del 2021 – continua la nota –. Ha sorpreso e profondamente dispiaciuto il caso di chi ha ritenuto nel giro di pochi giorni di passare da un partito di opposizione ad uno che sostiene e fa parte del governo Pd, 5 Stelle, Italia Viva e Leu. Una scelta personale e che non ha niente a che vedere con la linea dell’Udc che in tutte le regioni nelle quali si vota fa parte dello schieramento di centrodestra con i proprio valori e principi“.

Martedì 8 settembre, alle 17 al bar Barracuda di Grosseto, in via Monte Rosa 194, è in programma un incontro con i candidati al consiglio regionale della lista Forza Italia-Udc Sandro Marrini e Mirella Milli. Presiede Gian Luigi Ferrara, coordinatore della campagna elettorale dell’Udc provinciale.