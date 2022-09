Ubriaco offende i passanti e molesta i clienti di un bar in centro: bloccato dalla Municipale

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 29 settembre, in pieno centro a Grosseto, un uomo di origini nordafricane, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato ad inveire contro i passanti ed a molestare i clienti di un bar, i quali hanno chiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia Municipale che si trovava poco distante. Il ragazzo, evidentemente alterato, ha costretto gli agenti ad immobilizzarlo al fine di non nuocere, anche a se stesso. E’ stato poi accompagnato al Comando per gli atti conseguenti.

“La Polizia Municipale di Grosseto – spiega l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale – si conferma anche in queste occasioni un riferimento per i cittadini, a dimostrazione che la Municipale è vicina alla città e attenta alle esigenze del territorio, città e frazioni. Ringrazio gli agenti e il comandante Alessio Pasquini”.