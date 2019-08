Tutto pronto per i fuochi d’artificio a Follonica

Non può mancare, nell’estate follonichese, il tradizionale appuntamento con lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul lungomare di Follonica.

Domani sera si terrà il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio con i quali Follonica saluta ferragosto.

Lo spettacolo organizzato dal comune di Follonica, in collaborazione con la Proloco, illuminerà il lungomare di colori e scenografie mozzafiato, con i fuochi d’ artificio che dal cielo e dal mare brilleranno per lasciare tutti senza parole.

Lungomare Carducci e la piazza a Mare attendono migliaia di persone che, verso le 23.30 (piccolo anticipo o ritardo secondo le condizioni del vento) potranno assistere a questo spettacolo sempre affascinante.

Per collaborare alla riuscita dello spettacolo e per godersi appieno la serata il Comune invita cittadini e turisti a parcheggiare fuori dell’area centrale della città, utilizzando gli stessi parcheggi organizzati per il Follonica Summer Festival (indicati anche con cartellonistica,sulla rete civica www.comune.follonica.gr.it e su FB)

In occasione dello spettacolo pirotecnico, non si potrà accedere allo spazio destinato allo svolgimento dello spettacolo con bicchieri o contenitori di vetro o lattine, o con bottiglie di plastica chiuse e piene e sarà vietato somministrare o vendere bevande nel raggio di 100 metri dal luogo oggetto dell’evento in contenitori di vetro o lattine.

Per eventuali aggiornamenti, seguire la pagina FB del comune di Follonica