“Tutto fuori”: un weekend all’insegna dello shopping a prezzi super scontati

A Castiglione della Pescaia fervono i preparativi per il “Tutto fuori”, l’iniziativa a cura del Centro commerciale naturale che segna la fine dei saldi estivi.

Più di 30 le attività commerciali e artigianali che hanno aderito all’edizione 2019 nelle quali sarà possibile concludere grandi affari.

L’evento, patrocinato dal Comune di Castiglione della Pescaia, avrà luogo venerdì 30 e sabato 31 agosto dalla mattina alla sera. I visitatori avranno la possibilità di acquistare a prezzi super scontati non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, articoli regalo, ottici, articoli sportivi, artigianato e giocattoli.

Passeggiando per le vie del centro si potrà dunque andare a caccia di occasioni sui banchi allestiti per le vie e all’interno dei negozi aderenti, segnalati dai sacchetti del “Tutto fuori” in vetrina.

La manifestazione culmina con lo spettacolo di illusionismo della bellissima Elena, direttamente dal programma televisivo “Chiambretti Night”. La performance magica si terrà al piazzale ex Maristella alle 22, uno spettacolo che lascerà a bocca aperta grandi e bmbini.

“Siamo lieti di invitare i turisti a godere del nostro bellissimo paese, approfittando delle offerte imperdibili nei negozi del centro – afferma la Presidente del CCN Jessica Bello -. Il ‘Tutto fuori’ è un momento di vitalità del centro, che mette in evidenza la voglia di andare avanti delle attività commerciali malgrado il piccolo commercio sia messo in crisi dalla crescente abitudine dell’acquisto online. Per i visitatori sarà inoltre l’occasione di scoprire le collezioni autunno-inverno”.

Girare per negozi da due anni a questa parte è ancora più semplice grazie all’ampliamento serale della Ztl nella zona di via Vittorio Veneto, dove alcune attività esporranno banchi all’esterno.