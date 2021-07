“Tutta la musica dell’organo”: Cesare Mancini in concerto in cattedrale

Sarà Cesare Mancini, maestro di cappella e organista della cattedrale di Siena, ad aprire l’edizione 2021 di «Tutta la musica dell’organo», la rassegna promossa dalla pastorale diocesana per la cultura in collaborazione con l’ufficio liturgico. Il concerto si terrà domenica 25 luglio in Duomo, a Grosseto, al termine della Messa delle 21.15.

Mancini eseguirà di Georges Kriéger, «Toccata in mi min.»; di Bach, dalla Klavierübung III: «Vater unser im Himmelreich BWV 682 (Padre nostro che sei nei Cieli)»; di Mawby, da Symphony of Praise: «Final»; di Bossi, «Chant du Soir op. 92 n. 1» e «Hora gaudiosa op. 132 n. 5»; di Fauré, dal Requeim: «In paradisum»; di Reveyron, «Fantasia-corale sull’Inno di San Giovanni » (per pedale solo). Infine di Holst, da The Planets: «Giove».

Nato a Siena, Mancini si è diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Si è, poi, laureato in storia della musica all’Università di Siena con una tesi su Marco Enrico Bossi, poi pubblicata. È fondatore e direttore del coro Agostino Agazzari, con il quale effettua servizio in Cattedrale, concerti in Italia e all’estero, nonché incisioni discografiche e registrazioni su RaiUno. Intensa è la sua attività concertistica in Italia e invari Paesi del mondo. Ha al suo attivo insegnamenti di storia della musica, musicologia sistematica e discipline affini in vari conservatori. Nel 2008 gli è stata conferita la medaglia d’oro di civica riconoscenza del premio “Il Mangia” di Siena.