“Tutta colpa di Dubai”: Melissa Sinibaldi presenta il suo nuovo libro

Un libro dove il viaggio diventa la cartina di tornasole per scelte importanti. E’ “Tutta colpa di Dubai” di Melissa Sinibaldi, edito da Porto Seguro, che sarà presentato domani, martedì 20 luglio, alle 21.30, in piazza della Palma nell’ambito delle iniziative promosse dalla libreria QB Viaggi di carta e da “Grosseto città che legge”. Insieme all’autrice, ne parleranno Rita Martini, giornalista, ed Emilia Gistri, della casa editrice Porto Seguro.

Nel libro, Asia ha una vita frenetica, assorbita dal lavoro in un’importante emittente TV milanese e dalla relazione con Marco, resa difficile dalla mancanza di tempo assieme. Tutte le sue certezze saranno messe in crisi dall’incontro inaspettato con Andrea, un avvenente agente letterario che fa accendere in lei una nuova scintilla, spingendola a riconsiderare le proprie scelte. Per fortuna Asia non è sola con i suoi dubbi: può contare su Eva, l’amica di sempre, che la trascinerà in un viaggio pazzesco a Dubai, dove vivrà giorni pieni di avventura e risate e, forse, troverà la soluzione al suo dilemma. Riuscirà a trovare tutte le risposte che cerca? Lo scopriremo tra le righe di questa storia fatta di amore, amicizia e ironia.

Melissa Sinibaldi vive a Grosseto, giornalista pubblicista esperta in comunicazione e social media. Con Porto Seguro Editore ha già pubblicato “La stanza del buio” (2019).