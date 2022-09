Turista perde i documenti: rintracciata dai Carabinieri tramite i social

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Fonteblanda hanno rintracciato una turista, che alcuni giorni prima, durante la sua vacanza in Italia, aveva perso documenti e carte di credito; un fatto che avrebbe potuto trasformare il periodo di svago in un incubo, per fortuna scongiurato dall’interessamento dei Carabinieri.

La giovane donna, in vacanza con gli amici, lo scorso 27 agosto era giunta nel nostro Paese per visitarlo da nord a sud e scegliendo, quale inizio del viaggio itinerante, proprio la costa maremmana, dove, durante una passeggiata nel borgo di Talamone, aveva smarrito i propri documenti.

Questi, rinvenuti la mattina seguente, erano stati immediatamente consegnati ai Carabinieri della Stazione di Fonteblanda, che hanno provato subito a rintracciarla: non risultava, infatti, ancora alcuna denuncia di smarrimento, per cui non c’erano recapiti disponibili per poterla contattare.

Alla fine i Carabinieri, navigando sui social, hanno trovato il profilo personale in una delle principali piattaforme, riuscendo anche a scoprire, grazie alle indicazioni desunte proprio dalla rete, che la comitiva di amici nel frattempo si era spostata a Sorrento.

Partendo dall’osservazione dei video e delle foto scattate dalla camera d’albergo della giovane, che inquadravano alcuni edifici della cittadina campana, i militari sono riusciti, grazie a una vera e propria triangolazione su Google Maps e a un’opera certosina di comparazione tra gli edifici ripresi nelle foto e nei video, a capire quale fosse l’albergo ove dimorava la turista.

Trovata la struttura ricettiva, per non rischiare che il gruppo di amici si spostasse ancora facendo perdere nuovamente le proprie tracce, i Carabinieri di Fonteblanda hanno attivato la collaborazione dei colleghi dell’Arma di Sorrento, grazie ai quali sono riusciti a prendere contatti con la ragazza, avvisandola del rinvenimento dei suoi effetti personali.

La giovane, commossa e non riuscendo a credere alle proprie orecchie, li ha quindi ringraziati sentitamente, attivandosi per tornare quanto prima in Maremma a ritirare il tutto.