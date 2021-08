“Turismo SuperAbile”: vacanze accessibili a tutti a Follonica

La parola d’ordine è Vacanze a Follonica accessibili a tutti grazie al progetto “Turismo SuperAbile a Follonica“, realizzato dall’associazione onlus, Handy Superabile che collabora, da diversi anni, per promuovere un turismo per tutti, con operatori turistici, fra i quali il gruppo Alpitourworld, ed amministrazioni pubbliche, fra cui la Regione Toscana, di cui Handy Superabile è, ad oggi, il partner tecnico accreditato per la progettazione del turismo accessibile.

Il progetto è stato reso possibile grazie al bando proposto dalla Società della Salute di Grosseto, e al partenariato con la Regione Toscana e la Proloco di Follonica, e con il patrocinio gratuito del Comune di Follonica

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dagli operatori turistici, è giunta al termine ed ha visto l’impiego del team di Handy Superabile, esperti in materia di accessibilità universale, con il compito di verificare tutta la filiera turistica di Follonica: sistema trasporti, itinerari turistici, alberghi, musei, stabilimenti balneari, bar e ristoranti.

Il Direttore della Società della Salute di Grosseto, Fabrizio Boldrini ha dichiarato: “Mappare il territorio in termini di accessibilità è molto importante, non solo perché permette di avere informazioni puntuali sulle strutture e sulle possibilità, ma anche perché promuove una nuova cultura dell’accessibilità e può concorrere ad abbattere le barriere culturali che, ancora oggi, sono spesso più pericolose di quelle fisiche. E’ per questo motivo che abbiamo sostenuto con entusiasmo l’iniziativa di Handy superabile, che speriamo possa essere replicata anche in altri territori”.

Il Presidente di Handy superabile, Stefano Paolicchi, ha aggiunto: “Grazie al progetto, abbiamo raggiunto l’obiettivo di fornire una informazione completa e validata, sull’accessibilità turistica a Follonica, a tutte quelle persone che, a causa della loro disabilità, ancora oggi, hanno grosse difficoltà nel pianificare una vacanza e permettere loro, così, di giudicare se quella struttura o sito turistico è adatto alle proprie esigenze”.

La consigliera di Handy Superabile, KatJuscia Giannelli, ha concluso: “Con questa iniziativa, si è cercato, nel contempo, di sensibilizzare gli operatori turistici e le Istituzioni pubbliche sulle difficoltà, talora impossibilità, da parte delle persone disabili, di fruire dei servizi turistici e delle attività balneari offerte, e sulla necessità di dover migliorarne la fruibilità e l’accoglienza, con la formazione del personale da parte dei docenti esperti di Handy Superabile”.

A tal proposito infatti saranno erogati da novembre 2021 a marzo 2022 corsi di formazione per gli operatori turistici mirati all’acquisizione di competenze e conoscenze adeguate per poter lavorare con questo target che necessita di un‘accoglienza di qualità che richiede, infatti, una particolare preparazione da parte degli operatori turistici

Una corretta ed adeguata conoscenza fornirà così agli operatori turistici tutti gli strumenti necessari per poter promuovere pacchetti personalizzati e non certo pacchetti standard.

Il progetto è stato realizzato grazie a un team di esperti, in materia di turismo accessibile, che avevano il compito di recarsi presso ogni sito/itinerario turistico/storico/culturale compilando una scheda di accessibilità, e valutando così l’effettiva idoneità ed accoglienza delle persone con esigenze speciali (persone con disabilità motoria/sensoriale, anziani, celiaci, genitori con il passeggino, famiglie con bambini, ecc..).

Sono stati così realizzati report fotografici delle strutture turistiche e dei siti culturali e paesaggistici che hanno aderito al progetto, già pubblicati sul sito di Handy Superabile, rinnovato nella veste di un motore di ricerca turistico, unico nel suo genere, dedicato a viaggiatori con esigenze speciali, e sincronizzato con il sito Visittuscany Promozione turismo della Regione Toscana.

Si tratta di un’importante opportunità di sviluppo turistico che assiste e supporta i viaggiatori con disabilità ed innalza la qualità del turismo tout court, riqualificando, in tal modo, le risorse territoriali e favorendo così il flusso turistico di persone con bisogni speciali. Il potenziale commerciale è enorme con quasi 80 milioni di disabili, nei paesi europei, di cui 4 milioni e mezzo in Italia, che desiderano viaggiare e se si considera anziani e intolleranti alimentari si arriva a 160 milioni di turisti con esigenze speciali per un indotto stimato in 185 miliardi di euro.