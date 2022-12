Lotta alle truffe: i Carabinieri fanno lezione a domicilio ad un’anziana

Il 25 novembre scorso, nella sala consiliare di Monterotondo Marittimo, si è svolto il consueto incontro tra l’Arma dei Carabinieri e la popolazione locale, finalizzato a prevenire la diffusione del fenomeno delle truffe agli anziani. Incontri che stanno riscuotendo il plauso di cittadini ed amministrazioni locali in tutta la provincia di Grosseto.

Ma questa volta gli uomini della Stazione dei Carabinieri di Monterotondo Marittimo sono andati oltre ed hanno raggiunto una donna di 88 anni nella sua abitazione.

L’anziana, amareggiata per non aver potuto partecipare alla riunione di pochi giorni prima, ci teneva particolarmente ad essere informata delle varie dinamiche orbitanti intorno al grave fenomeno e così il Comandante di Stazione, insieme ad un altro militare, hanno raggiunto la donna a casa e le hanno illustrato tutte le insidie legate al fenomeno, fornendo consigli pratici su come agire in maniera preventiva.

Alla fine i militari le hanno consegnato anche un decalogo con le regole più importanti da seguire.