Compra un tagliaerba online, ma è vittima di una truffa: denunciati due uomini

I Carabinieri della Stazione di Ribolla hanno denunciato in stato di libertà due uomini, un 40enne ed un 21enne, entrambi originari della provincia di Crotone e lì residenti, per una truffa consumata ai danni di una donna di Roccastrada.

La vittima, nei giorni scorsi, si era presentata alla Stazione di Ribolla per denunciare una truffa: la signora aveva visto su un sito di annunci di vendita tra privati un tagliaerba, in ottimo stato, al prezzo di 1.620,00 euro.

Dopo i primi contatti, l’acquirente aveva, come spesso accade in copioni simili, eseguito un bonifico di 500 euro quale acconto per l’acquisto, come richiesto dal venditore, il quale successivamente, insieme al suo complice, aveva fatto perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile.

Il lavoro dei Carabinieri di Ribolla ha permesso di identificare entrambi gli uomini, con alle spalle precedenti reati per fatti dello stesso tipo, e grazie alla perquisizione domiciliare, disposta dalla Procura della Repubblica di Grosseto ed eseguita dall’Arma di Crotone, si è potuto acquisire, nelle abitazioni degli indagati, materiale probatorio inequivocabile relativo al reato commesso