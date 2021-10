Paga l’assicurazione per due anni, ma è una truffa: 5 uomini denunciati

Al termine di un’indagine, i Carabinieri della Stazione di Castel del Piano hanno denunciato in stato di libertà cinque persone, tre originarie della provincia di Napoli e due stranieri, un iraniano ed un pakistano, per truffa aggravata in concorso.

L’attività investigativa è partita a seguito di un normale controllo del territorio, effettuato a maggio scorso, dove i militari della Stazione Carabinieri di Castel del Piano, nel verificare i documenti di guida ed assicurativi di un automobilista residente a Seggiano, avevano constatato che la vettura era sprovvista della necessaria copertura assicurativa Rca. I Carabinieri avevano quindi elevato le dovute contravvenzioni ed effettuato il fermo amministrativo del veicolo.

Stando ai documenti assicurativi mostrati, e da accertamenti successivi svolti dai Carabinieri, il veicolo circolava infatti sin dal mese di febbraio 2019 senza assicurazione. Incredulo, il titolare della vettura, un 60enne di Seggiano, continuava ad affermare che la macchina era sempre stata regolarmente assicurata. A questo punto i Carabinieri hanno acquisito tutta la documentazione in possesso del proprietario del veicolo, verificando che l’uomo, proprio dal 2019, aveva iniziato a stipulare polizze assicurative on line, al fine di risparmiare sul relativo premio, giungendo a siglare contratti per la copertura assicurativa anche solo di un mese, con successivi rinnovi. Per far ciò, si era affidato a sedicenti broker assicurativi, che offrendo fittiziamente attività di intermediazione, incassavano il denaro del malcapitato, rilasciandogli di conseguenza falsi certificati assicurativi, recanti nomi di note compagnie, ma che sono stati riconosciuti falsi dalle stesse compagnie di assicurazione.

Dalle verifiche eseguite nelle citate compagnie assicurative, infatti, e dalla successiva attività di indagine, svolta sulle utenze telefoniche utilizzate per le contrattazioni e sulle carte di debito ricaricabili dove erano stati versati i pagamenti, si è risaliti ai 5 autori della truffa, residenti in comuni delle province di Napoli e Caserta. L’identificazione dei responsabili è stata possibile anche grazie alla collaborazione tra la Stazione di Castel del Piano e i comandi locali delle zone di provenienza dei cinque. I Carabinieri del posto hanno tra l’altro riscontrato che gli autori della truffa non sono nuovi a questo tipo di condotte, risultando gravati da analoghi precedenti.

I consigli dei Carabinieri

A tal proposito, al fine di evitare di incappare in episodi del genere e trovarsi vittime di truffe ed inconsapevolmente privi di copertura obbligatoria Rca, i Carabinieri ricordano che la consultazione della banca dati dei veicoli assicurati è libera e a disposizione di tutti i cittadini. Esistono infatti diverse piattaforme, prima fra tutte la sezione dedicata del “Portale dell’automobilista”, sul sito del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, nonché diversi siti ed app per smartphone/tablet, ecc., agganciate alla stessa fonte, attraverso cui si può consultare, inserendo il numero di targa negli appositi campi, la copertura assicurativa di veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Italia. La consultazione offre quindi la possibilità di verificare se il veicolo risulta in regola con gli obblighi assicurativi Rca. Le informazioni contenute nel sito sono aggiornate in tempo reale dalle compagnie assicuratrici.