Stipula un’assicurazione e fa un bonifico da 200 euro, ma è una truffa: denunciato un uomo

Un uomo italiano, pluripregiudicato, è stato denunciato per truffa in concorso per essere riuscito a farsi accreditare 200 euro sul proprio conto corrente.

I Carabinieri della Tenenza di Arcidosso hanno ricevuto la denuncia querela di una donna che aveva richiesto, attraverso una chat su Whatsapp, l’attivazione di un contratto assicurativo per la propria auto. Il truffatore ha offerto alla donna un’assicurazione annuale con un prezzo concorrenziale di circa 200 euro.

Visto il netto risparmio la vittima della truffa ha effettuato il bonifico richiesto, non ottenendo mai il contratto assicurativo di cui aveva bisogno.

Le indagini effettuate dai Carabinieri, che si sono sviluppate attraverso verifiche on line e con gli istituti bancari coinvolti, hanno permesso di accertare che dietro alla vicenda si nascondeva una truffa che si sviluppa su tutto il territorio nazionale e che ha colpito numerose persone, raggirate con il medesimo sistema.

L’uomo a cui è riconducibile il conto corrente, un 30enne residente a Melito di Napoli con precedenti reati alle spalle, è stato quindi denunciato a piede libero alla Procura di Grosseto, per il reato di concorso in truffa.