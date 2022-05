“Trinity celebration day”: scuola media maremmana protagonista dell’iniziativa

Il “Trinity celebration day” – la manifestazione internazionale dedicata al Trinity College, l’importante ente certificatore della lingua inglese – ha avuto il contributo della scuola media “Pacioli” di Follonica. All’evento, che si è svolto a Roma nei giorni scorsi, è stata infatti invitata la professoressa Daniela Cattaneo, in qualità di referente Trinity dell’Istituto comprensivo Follonica 1.

Si è trattato di una fondamentale occasione di incontro e di confronto in cui gli intervenuti hanno potuto condividere il lavoro affrontato negli ultimi mesi tra difficoltà, nuove sfide e innovazioni educative. È stato il primo appuntamento “live” dopo due anni di stop, cui è stato ospitato un ristretto gruppo di centri Trinity che – come la secondaria di primo grado “Pacioli” – hanno continuato, nonostante la pandemia e le quarantene, a preparare con professionalità e attenzione gli studenti e le studentesse agli esami per il conseguimento della certificazione Trinity.

Alla conferenza hanno partecipato anche l’ex ministro della Pubblica istruzione Luigi Berlinguer, ideatore del progetto “Lingue 2000”, ed alcuni rappresentati del Ministero della pubblica istruzione e docenti dell’Università di Roma. Durante l’evento si sono esibiti i giovani musicisti e cantanti che hanno preso parte al progetto “Trinity per la musica e per le arti performative“.

E alla scuola “Pacioli” si lavora già per il prossimo anno. I docenti del corso musicale si stanno già attivando per far partecipare i loro alunni e le loro alunne al progetto pilota “Trinity – Cnapm” per lo studio e per l’apprendimento della musica in modo pratico.