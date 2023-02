Trenitalia: due nuovi collegamenti ferroviari tra Orbetello e Grosseto

Da lunedì 13 febbraio saranno attivati due nuovi collegamenti ferroviari tra Orbetello-Monte Argentario e Grosseto.

Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Toscana, ha attivato questi servizi per rispondere alle esigenze dei viaggiatori, in particolare di quelli del territorio grossetano.

Questi gli orari dei treni che, a partire dall’11 febbraio, saranno visibili al pubblico sui sistemi di vendita di Trenitalia:

treno R 19431 con partenza da Grosseto alle 5.55 e arrivo a Orbetello-Monte Argentario alle 6.30.;

treno R 19430 con partenza da Orbetello–Monte Argentario alle 6.40 e arrivo a Grosseto alle 7.08, il treno proseguirà per Livorno con arrivo alle 8.59.

Tra Grosseto e Orbetello-Monte Argentario entrambi i treni effettueranno le fermate intermedie di Albinia e Talamone.

“Si tratta di un segnale molto importante – ha detto l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli – che risolve il problema a molti viaggiatori di quella tratta del grossetano. Ho ricevuto numerose sollecitazioni su questo, anche dal sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine, che a sua volta aveva ricevuto numerose segnalazioni da parte dei lavoratori pendolari su quella tratta. Tanti i cittadini che lamentavano la soppressione della corsa mattutina del regionale Orbetello-Siena. Sono contento che con Trenitalia si sia trovata la soluzione che supera e migliora quella precedente“