“Trekking con letture”: nuova iniziativa per il centenario della nascita di Norma Parenti

Proseguono nel territorio di Massa Marittima le iniziative per il centenario della nascita di Norma Parenti con il “Trekking con letture” in programma a Tatti, domenica 24 ottobre, alle 9, partendo dal circolino.

Il trekking del 24 ottobre, in particolare, vuole celebrare uno dei martiri della Niccioleta: Aurelio Cappelletti, di Tatti, ebbe una fatale vicenda personale che lo portò nel gruppo degli 83 minatori. Durante l’itinerario di 6 chilometri nel bosco i partecipanti conosceranno le belle fonti antiche di Tatti e il mulino sul torrente Follonica. Il percorso toccherà diverse tappe di lettura per conoscere la vita e la fine di Aurelio Cappelletti, caduto per mano nazifascista a Castelnuovo il 14 giugno 1944. Il percorso ad anello avrà una durata di circa due ore, escluse le soste. Necessario abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, acqua.

Chi volesse partecipare e non è iscritto al Cai, dovrà dare entro venerdì nome, cognome, data di nascita e una mail per l’invio del certificato di assicurazione a carico di Anpi Massa Marittima, comunicando i propri dati ad anpimassamarittima@gmail.com

Le iniziative per il centenario della nascita di Norma Parenti sono organizzate dall’Anpi di Massa Marittima, sezione “Martiri della Niccioleta”, e dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con Anpi provinciale, Isgrec, il Comune di Suvereto, Cgil-Spi, Unicoop Tirreno, Società dei terzieri massetani e la Torre Massetana.

A causa dei posti limitati è preferibile prenotarsi ai singoli eventi ai seguenti numeri: 320.0774402; 329.2637679; 320.0509585

Le prossime iniziative: martedì 26 ottobre, alle 16.30, nella ex sala consiliare, in via Norma Parenti a Massa Marittima, presentazione del libro la “Resistenza nell’alta Maremma”, di Pier Nello Martelli, con la consegna gratuita ai partecipanti del libro ristampato dalla Regione Toscana.

Sabato 30 ottobre, alle 16.30, nella ex sala consiliare, in via Norma Parenti, presentazione di documenti inediti sulla Resistenza a Boccheggiano, a cura di Marcella Vignali e Adolfo Turbanti dell’Isgrec.

Sabato 6 novembre, alle 16.30, nella ex sala consiliare, in via Norma Parenti, presentazione del libro “Camicia rossa“, di Antonella Cocolli, Pier Nello Martelli, Massimo Sozzi e Katia Taddei. Saranno presenti gli autori.