Tre nuove location per i matrimoni civili

Tre nuove location per la celebrazione di matrimoni e unioni civili sul territorio comunale. Vista la

diffusione sempre maggiore del cosiddetto wedding tourism, l’Amministrazione ha deciso di ampliare l’elenco delle strutture ricettive disponibili per celebrare uno degli eventi più importanti per le coppie. Nei mesi scorsi era stato pubblicato l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse a creare uffici separati di Stato civile e per la modifica di quelle già esistenti. Le strutture che hanno presentato la domanda (nuova o di variazione della precedente convenzione) e che, adesso, saranno sottoposte alla approvazione della Prefettura sono: Le Tre Fonti, Belvedere (Le Versegge resort & restaurant), La mia Fiumara, azienda agricola Guadalupe, agriturismo Villa Passerini, La Giuncola, Fattoria la Principina, bagno Moby Dick, Corte degli Ulivi, Poggio Cavallo, Hotel Terme Marine Leopoldo II, Eden park hotel.

“Vogliamo contribuire alla valorizzazione e alla promozione del nostro territorio – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Servizi al cittadino, Giacomo Cerboni – offrendo la possibilità di celebrare matrimoni e unioni civili non solo in Municipio o negli altri spazi di proprietà dell’Ente, ma anche in altre strutture sia pubbliche che private. Per questo l’amministrazione comunale ha dato la possibilità alle dieci strutture già attive di prorogare o variare la convenzione fino al 2025 e, allo stesso tempo, a tre nuove strutture di convenzionarsi per lo stesso periodo, all’esito dell’avviso pubblico. Si tratta di un’iniziativa che si inserisce anche in un’ottica di rilancio del turismo e dell’economia, che contribuisce a creare opportunità di lavoro”.