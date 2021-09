Traveller’s Choice 2021: il geomuseo Mubia vince il premio di Tripadvisor

Monterotondo Marittimo è una delle eccellenze segnalate da Tripadvisor: dopo il Parco delle Biancane anche il geomuseo Mubia vince quest’anno il premio Traveller’s Choice, un certificato di eccellenza assegnato sulla base delle recensioni positive che attestano il gradimento diffuso e continuo della struttura da parte dei visitatori.

Soddisfazione per il premio è stata espressa dall’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo, che sta investendo da tempo sulla valorizzazione e la promozione del Parco e del suo geomuseo, riconosciuti come l’elemento centrale della strategia turistica.

“Siamo consapevoli di avere uno straordinario patrimonio su cui fare leva per la promozione turistica di Monterotondo Marittimo – afferma Emi Macrini, assessore comunale al turismo – e ci fa immenso piacere poter constatare che gli sforzi economici ed organizzativi sostenuti dall’amministrazione comunale per valorizzare questo patrimonio stanno avendo riscontri positivi. Questo ci sprona a continuare sulla strada intrapresa con il Mubia e il Parco delle Biancane che sono le nostre due eccellenze, adottando sempre nuove iniziative e progetti culturali innovativi, come la visita virtuale della Rocca degli Alberti con i visori 3D, che ci consentono di essere attrattivi agli occhi del turista“.

“Grazie di cuore a tutti i visitatori che con le loro recensioni positive su Tripadvisor hanno permesso al Parco delle Biancane e al Mubia di ottenere questo prestigioso riconoscimento che attesta un gradimento diffuso e continuo – afferma il sindaco Giacomo Termine –. Un gradimento al quale senza dubbio hanno contribuito anche gli operatori che ricevono i turisti al Mubia, li accolgono e li guidano in modo impeccabile alla scoperta dei fenomeni geotermici di Monterotondo Marittimo“.