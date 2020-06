Trattore si ribalta in un campo: muore agricoltore

Incidente mortale sulla strada provinciale della Voltina, in località La trappola.

Per cause in corso di accertamento, un trattore, guidato da un agricoltore impegnato nelle lavorazioni in un campo, si è ribaltato.

L’incidente ha causato il decesso dell’uomo.

Sul posto, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a sollevare il mezzo agricolo per permettere di estrarre il corpo, ormai privo di vita.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il 118 e la Polizia.

Notizia in aggiornamento