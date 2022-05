Riattivato il servizio di trasporto sociale: corse gratuite per gli anziani dalle frazioni al paese

Dopo due anni di interruzione del servizio di trasporto sociale, a causa della pandemia da Covid-19 e con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni ministeriali, l’amministrazione comunale può finalmente riattivare i collegamenti bisettimanali con navetta dalle frazioni ad Arcidosso, ad integrazione del servizio di trasporto pubblico.

Il servizio, completamente gratuito, è stato affidato alla cooperativa di comunità “Il Borgo” di Montelaterone ed è rivolto prevalentemente agli anziani, consentendo il trasporto andata e ritorno dalle frazioni per accedere ai servizi, pubblici e privati, ormai quasi esclusivamente concentrati ad Arcidosso (mercato settimanale, ufficio postale e sportelli bancari, farmacia, uffici comunali, attività commerciali ed artigianali, ecc.).

A partire da domani, martedì 3 maggio, le corse si terranno di norma le mattine di martedì e venerdì, con le seguenti tappe:

Montelaterone;

Serra, Salaiola, Macchie e Zancona;

Bagnoli, San Lorenzo;

Arcidosso.

Gli utenti che già nel passato hanno usufruito di questo preziosissimo servizio sono già stati contattati direttamente dalla cooperativa, ma chiunque voglia aderire o richiedere qualsiasi informazione si può rivolgere al numero di telefono 0564.964066. Sarà poi creato un gruppo WhatsApp tra tutti gli utenti e gli autisti al fine di coordinare orari, tragitti e necessità varie.

“Con questo servizio – dichiara la vicesindaco Sabrina Melani – andiamo a colmare un’esigenza fortemente sentita da parte degli anziani che vivono nelle frazioni, visto che l’esiguità delle corse dei mezzi pubblici e/o gli orari non sempre idonei alle proprie necessità, non consentono agevoli ed autonomi collegamenti con il capoluogo comunale. Questo è solo un primo passo per cercare di ritornare alla normalità e continuare a garantire prestazioni essenziali, ma ci stiamo anche impegnando fortemente con gli uffici nel partecipare a diversi bandi del Pnrr per potenziare ed avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini”.