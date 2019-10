Trasporto gratuito degli anziani all’ospedale: al via il servizio del Comune

Da martedì 15 ottobre inizia il servizio di trasporto gratuito all’ospedale di Pitigliano, voluto dall’amministrazione comunale, per i cittadini del Comune di Sorano che hanno più di 65 anni e che non dispongono di mezzo di trasporto o non hanno possibilità di essere accompagnati.

Il trasporto sarà effettuato con un mezzo abilitato della Croce Oro Pitigliano e riguarderà tutte le prestazioni ambulatoriali dell’ospedale (visite specialistiche, esami di laboratorio, centro diabetici, radiologia e Tac, etc.).

“E’ un servizio del tutto nuovo e al quale teniamo moltissimo – spiega il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni -. Nel nostro comune gli over 65 rappresentano il 33,5 dell’intera popolazione. Diversi di loro vivono soli, a volte nelle case sparse o nei piccoli borghi. Esser loro vicini, aiutarli per quanto possibile, e certamente non solo con questo nuovo servizio, è un dovere. A fronte purtroppo delle difficoltà e dei disagi che deve affrontare chi vive nelle zone interne e nei piccoli centri, e quindi non solo gli anziani, abbiamo deciso di farci ancor più carico noi, rispetto alla retorica di chi sostiene che i piccoli Comuni sono essenziali e poi non va oltre le parole“.

Le modalità del servizio

Per venire incontro a quanti rispondono a tali caratteristiche e hanno bisogno di recarsi all’ospedale di Pitigliano per visite, controlli specialistici, esami radiografici, ecc., cioè attività programmate ed effettuate a livello ambulatoriale, il Comune assicura un servizio di trasporto gratuito con mezzo abilitato della Croce Oro di Pitigliano.

Quanti hanno bisogno di tale sevizio debbono richiederlo con 72 ore di preavviso (salvo comprovate urgenze, in tal caso il preavviso è di 48 ore) attraverso la e-mail [email protected] oppure al numero 328.3616901.