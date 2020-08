Cascate del Gorello: inizia la fase della trasformazione dell’area

Send an email

Il genio civile Toscana Sud ha presentato la proposta di individuazione dell’area demaniale appartenente all’alveo del Gorello Bagno e del torrente Stellata, in località Saturnia.

L’amministrazione comunale di Manciano ha acquisito la proposta da parte del Genio Civile, riguardante l’area che da privata si trasformerebbe in demaniale, per avviare il procedimento di demanializzazione.

“Come sempre – spiega il sindaco di Manciano Mirco Morini – la nostra amministrazione non perde tempo. Agendo sempre nel pieno rispetto delle regole e della trasparenza possiamo dire che finalmente è iniziata una fase importante per questo sito di grande importanza turistica per il territorio”.

“Il nostro obiettivo – commenta l’assessore alle acque termali Daniela Vignali – è garantire che il sito rimanga pubblico seppur regolamentato. Stiamo lavorando in questa direzione da sempre e finalmente iniziamo una fase strategica”.

“Siamo in linea, ancora una volta con gli obiettivi che ci siamo prefissati. Il nostro è un lavoro continuo e certosino per raggiungere risultati concreti che come sempre portiamo a casa”, così conclude l’assessore al bilancio, Roberto Bulgarini.